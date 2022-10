Lecce: espulsione Hjulmand esagerata?

Roma-Lecce in corso di svolgimento, ma c’è un cartellino rosso per i giallorossi leccesi che fa discutere. In un normale contrasto di gioco tra Hjulmand e Belotti rimane giù il giocatore romanista che accusa il colpo del centrocampista del Lecce. L’arbitro del match non prende provvedimenti ma è richiamato al VAR e una volta rivisto l’episodio decide di estratte il cartellino rosso per capitan Hjulmand, che esce dal campo incredulo.

Espulsione esagerata per Hjulmand

Cartellino rosso esagerato quello inflitto a Hjulmand del Lecce. L’arbitro rivede al VAR l’episodio e decide per l’espulsione, ma sembra davvero esagerata. Il leccese non affonda il colpo nel tackle e non sembrano esserci gli estremi per il rosso. Certo, se l’arbitro lo rivede alla moviola il colpo inflitto può sembrare da espulsione, ma a velocità normale non può essere mai da rosso. Fatto sta che il Lecce si troverà ad affrontare un tempo e mezzo in inferiorità numerica e non sarà una situazione semplice. In questo caso il VAR invece che aiutare l’arbitro probabilmente lo ha confuso. E più che altro una volta richiamato al VAR per l’arbitro che non aveva fischiato nulla, era impossibile non infliggere la massima sanzione a Hjulmand che esce incredulo dal campo.