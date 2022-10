Mariglianese-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (Napoli) si disputerà il match Mariglianese–Catania, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica i rossazzurri al primo posto a punteggio pieno insieme al Lamezia Terme, mentre i biancocelesti sono penultimi con tre punti.

Sarà il primo confronto nella storia tra campani e siciliani; l’arbitro della sfida sarà Silvia Gasperotti di Rovereto (Trento), coadiuvata dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Marco Roncari di Vicenza.

Mariglianese-Catania, probabili formazioni

MARIGLIANESE(4-4-2): Lesta; Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli; Monteleone, Massaro, Palumbo, Maydana; Costa, Di Dato. All. Senigagliesi

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Somma, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Forchignone. All. Ferraro

Dove vedere Mariglianese-Catania in tv e streaming

Il match di campionato Mariglianese-Catania sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale. Ricordiamo che il canale ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra. Ricordiamo che Telecolor permette l’acquisto del singolo evento o la sottoscrizione dall’abbonamento per tutta la stagione.

