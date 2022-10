Milan: Maignan ancora infortunio! Rientrerà nel 2023

Mike Maignan si ferma di nuovo e questa è una notizia bruttissima per il Milan. Già si pregustava il suo ritorno in campo nella prossima gara contro il Monza e invece c’è stato un nuovo stop. Probabile rientro addirittura nel 2023. Maignan ha sentito dolore durante l’ultimo allenamento a Milanello, di nuovo al polpaccio, quello infortunato con la maglia della Francia. Il Milan si affiderà di nuovo a Tatarusanu per le prossime partite.

Rientro nel 2023 per Maignan?

“Volevo giocare già nel match contro il Verona, per prudenza ho seguito il consiglio dello staff medico ma voglio esserci contro il Monza”, aveva detto il francese lunedì sera al Gran Gala del Calcio. Invece dovrà attendere ancora parecchio: stando a quanto trapela, il rischio per il Milan è di rivederlo nel 2023, dopo il Mondiale. Mike Maignan era pronto a riprendersi il posto da titolare anche in Champions League , dove era stato tolto dalla lista per far entrare Tatarusanu: la sua presenza nelle decisive sfide contro la Dinamo Zagabria (25 ottobre in Croazia) e Salisburgo (2 novembre a San Siro) è a questo punto ben poco probabile. Maignan mette a rischio anche il Mondiale con la Francia anche se l’ufficialità l’avremo solo tra domani e dopodomani.