Milan: novità su De Keteleare, ecco la situazione

Charles De Keteleare tornerà fin dalla prossima partita di campionato contro il Monza e vedremo se sarà in grado di prendersi il Milan sulle spalle. Ne hanno bisogno sia il giocatore che la squadra, anche se per il momento il Milan sta ovviando benissimo a questo avvio zoppicante del belga. De Ketelaere è pronto a far ritorno in campo, ha recuperato totalmente dai recenti acciacchi fisici e sarà a disposizione di Pioli in vista di Milan-Monza, prossimo match di campionato.

De Keteleare titolare contro il Monza?

Dopo un paio di settimane di stop, De Ketelaere è pronto a impattare sul campionato. Pioli ha confermato le difficoltà del giovane trequartista, soprattutto di fronte a un calcio decisamente differente rispetto a quello belga. Cambi di ritmo, aspetto tattici e intensità: il fantasista belga proverà a voltare pagina già dalla sfida. Contro il Monza probabile partenza negli undici iniziali per lui. Sulle sue potenzialità non ci sono dubbi alcuni, ma è arrivato il momento di alzare il giro dei motori e farlo alzare a tutta la squadra. Monza in arrivo e possibilità di sbloccarsi e prendersi definitivamente i rossoneri. Tifosi, allenatore e società lo coccolano e lo aspettano. De Keteleare è arrivato il tuo momento.