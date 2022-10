Non è l’anno giusto per Paul Pogba, il francese è tornato a Torino per riconquistare la piazza e ritrovare se stesso dopo l’esperienza poco fortunata allo United. Il giocatore ha avuto modo nemmeno l’occasione di esordire con i bianconeri, si era infortunato prima, ma adesso è arrivato un nuovo infortunio per Pogba, rientro previsto nel 2023 per il francese.

Nuovo infortunio per Pogba, rientro nel 2023 con i bianconeri

Piove ancora sul bagnato in casa Juve, ma soprattutto su Paul Pogba, stando alle ultime indiscrezioni, in casa Juventus si sarebbe fermato di nuovo per infortunio Paul Pogba. Il problema, questa volta, dovrebbe essere di natura muscolare. Il fastidio al centrocampista è alla coscia destra.

La prima diagnosi avuta in seguito ai primi segnali, è affaticamento. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più ma la sensazione è che il 2022 di Pogba sia finito al 100% in questo momento e che l’ex United rischia molto anche di saltare il Mondiale con la sua Francia.

Si allungano ulteriormente i tempi di recupero, questo stop dovrebbe durare almeno due settimane, se cosi non fosse la possibilità di vedere Paul in campo con la maglia bianconera si sposta al 2023.

Anche i Mondiali potrebbero essere a rischio per il fenomeno francese che quest’anno è stato molto sfortunato con gli infortuni.