Palermo, da quanto non segni? Corini, la finale con il Pisa e il nome del sostituto

Il Palermo, l’astinenza dal gol, la situazione Corini e soprattutto la situazione di classifica che inizia a preoccupare dopo le ultime tre prestazioni. Non solo risultati negativi in serie, ma anche zero gol in tre partite. Il Palermo non va a segno da ben 311 minuti, l’ultimo gol è stato siglato da Brunori in Palermo-Genoa 1-0. Troppo, veramente troppo tempo senza gol, impossibile così pensare di poter andare avanti. Proprio a questo mister Corini sta pensando, al ritorno al gol, soprattutto a far tornare il sorriso a bomber Brunori, l’arma in più dei rosanero.

Corini e la partita con il Pisa che ha il sapore della finale

La partita contro il Pisa sarà importante per il Palermo per uscire dalla crisi ma sarà decisiva per il futuro di Corini. Senza una vittoria difficilmente il mister rimarrà sulla panchina. Per ora dalla società non sono uscite voci concrete sul suo esonero ma nell’ambiente trapela un nome da qualche giorno. Il nome in questione è quello di Diego Lopez, accostato al Palermo in sostituzione di Corini che comunque si giocherà la sua finale contro il Pisa. Di certo i rosanero dovranno ritrovare un minimo di gioco e soprattutto il gol che manca da troppo tempo.