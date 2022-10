Paternò-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Falcone-Borsellino” si disputerà il match Paternò-Catania, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica gli ospiti al primo posto a punteggio pieno (13 gol fatti e 2 subiti), mentre i padroni di casa sono al 14° posto con 7 punti.

Questo derby catanese si giocherà per la prima volta e sarà arbitrato da Filippo Colanino di Nola, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Castellari di Bologna e Tommaso Mambelli di Cesena.

Paternò-Catania, probabili formazioni

PATERNO’ (3-4-3): Cappa; Popolo, Guarnera, Raucci; Asero, Cervillera, Moran, Bamba; Saverino, Fernandez, Timmoneri.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Ferrara, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, Forchignone.

Dove vedere Paternò-Catania in tv e streaming

Il match di campionato Paternò-Catania sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale. Ricordiamo che Telecolor ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.

