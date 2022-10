PREMIER LEAGUE – DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

La dodicesima giornata di Premier League prevede un big match: Manchester United-Tottenham. La sfida all’Old Trafford si giocherà mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 21.15 e verrà arbitrata da S. Hooper.

Il Manchester United dopo una partenza di campionato incerta ha finalmente trovato il suo equilibrio di sempre. I Red Devils arrivano dal pareggio contro il Newcastle (1-1) e in classifica sono quinti con 16 punti ottenuti con cinque vittorie ed un pareggio. La formazione di Ten Hag ha 11 punti di differenza dalla capolista perché le 3 sconfitte subite sono tante.

Il Tottenham di Antonio Conte continua a macinare punti e ad ottenere vittorie, sia in Champions League che in campionato. Gli Spurs stanno andando oltre ogni aspettativa e segnando anche record unici. Mai così bene dagli anni ’60, 23 punti in 10 partite per la formazione guidata dall’italiano.

Premier League – Dove vedere Manchester United-Tottenham

L’incontro Manchester United-Tottenham verrà trasmesso da Sky e per vederlo serve avere un abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio. In seguito basterà sintonizzarsi con il proprio decoder collegato al televisore al canale Sky Sport Uno disponibile sul numero 201 del satellite.

La sfida si potrà seguire anche in streaming tramite l’app Sky Go per permettere la visione del match di Premier League. Basta scaricarla sul proprio smartphone o sul proprio tablet, effettuare il log in e selezionare l’evento inglese.