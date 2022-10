SERIE A – DOVE VEDERE INTER-SALERNITANA –

Per la decima giornata di Serie A domenica 16 ottobre si gioca Inter-Salernitana. La sfida di San Siro prevede fischio d’inizio alle ore 12.30, sarà il lunch-match della giornata. La gara tra nerazzurri e granata è stata affidata all’arbitraggio di J.L. Sacchi.

L’Inter arriva dalla grandiosa sfida di Champions League dove ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona. Una gara ad altissimo livello. In Serie A i nerazzurri nell’ultima gara hanno ottenuto vittoria contro il Sassuolo (2-1). La formazione di Simone Inzaghi proverà a continuare il momento positivo per non perdere di vista gli avversari che ha davanti in classifica.

La Salernitana finalmente ha ottenuto una vittoria, dopo due ko consecutivi, vincendo la sfida in casa contro l’Hellas Verona. I campani, punto dopo punto, sono arrivati in undicesima posizione con 10 punti. La formazione di Davide Nicola ha collezionato 2 successi e 4 pareggi.

I precedenti tra Inter-Salernitana sono 6: quattro vittorie dei nerazzurri, due dei granata.

Serie A – Dove vedere Inter-Salernitana

La sfida di San Siro di domenica 16 ottobre 2022 ore 12.30 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti) tramite smart tv, oltre che su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast e console di gioco (Xbox e PlayStation) collegabili al televisore. Match visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite DAZN e i sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l’evento desiderato dal catalogo a disposizione. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio dedicato Sky Go. Un’altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW