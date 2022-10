Serie A, dove vedere Lecce Juventus: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Lecce Juventus: verso il match

Archiviata l’undicesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della dodicesima. In questo turno di campionato il Lecce di Marco Baroni ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, fresca di eliminazione dai gironi di Champions League. I bianconeri sono chiamati ad una scossa, per risollevare la situazione in classifica in campionato. Il Lecce non ha raccolto il massimo in questo inizio di campionato. La squadra allenata da Baroni è reduce dalla sconfitta per 2 a 0 rimediata contro il Bologna, e si trova al diciassettesimo posto in classifica con 8 punti. La Juventus è reduce dalla vittoria per 4 a 0 ottenuta contro l’Empoli e si trova all’ottavo posto in classifica con 19 punti.

Dove vedere Lecce Juventus: l’orario del match

La sfida tra Lecce e Juventus andrà in scena sabato 29 ottobre alle ore 18:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Via Del Mare di Lecce.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Lecce Juventus

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. (Attiva DAZN a partire da 29.99 €/mese. Disdici quando vuoi). Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast.