SERIE A – DOVE VEDERE SAMPDORIA-ROMA –

Per il posticipo di Serie A della decima giornata è prevista la sfida Sampdoria-Roma, lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 18.30. La partita al Luigi Ferraris verrà gestita dall’arbitro Di Bello.

La Sampdoria ha avuto un avvio di campionato sempre più difficile. Per i blucerchiati, ultimi in classifica con appena 3 punti, non ci sono ancora vittorie in questo campionato, soltanto 3 pareggi. Una condizione difficile che ha spinto la società anche al cambio di allenatore. Nell’ultima gara di campionato la formazione ligure ha ottenuto un pareggio in trasferta contro il Bologna (1-1).

La Roma di José Mourinho nonostante i tanti infortuni, continua a dare soddisfazioni a tutti. Nella nona di campionato i giallorossi hanno battuto il Lecce 2-1; nella sfida di Europa League di due giorni fa hanno pareggiato con il Betis in trasferta. La Roma al momento è sesta in classifica con 19 punti.

I precedenti tra Samp-Roma sono 128: 52 vittorie della Magica, 40 della Samp e 36 pareggi.

Serie A – Dove vedere Sampdoria-Roma

La sfida Sampdoria-Roma di lunedì 17 ottobre 2022 ore 18.30 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN (Clicca qui per abbonarti) tramite Smart Tv di ultima generazione all’app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, TIMVSION BOX e Amazon Fire Stick Tv, oppure a console di gioco come Playstation e Xbox.

La sfida tra Sampdoria e Roma, sarà visibile anche in streaming tramite l’app Dazn, visibile su cellulare, tablet e Pc.