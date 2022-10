SERIE A – DOVE VEDERE UDINESE-TORINO

L’undicesima giornata di Serie A prevede il match tra Udinese-Torino. La sfida alla Dacia Arena sarà il lunch-match della giornata, si giocherà infatti domenica 23 ottobre 2022 alle ore 12.30. La partita è stata affidata all’arbitraggio di M. Marchetti.

L’Udinese, con un rendimento in campionato storico (6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), arriva da un brutto ko subito in Coppa Italia, dove il Monza si è imposto per 3-2. Agli ottavi ci finisce la formazione lombarda. Una sconfitta da dimenticare subito e concentrarsi sul bel campionato che i bianconeri stanno disputando: sesto posto con 21 punti.

Il Torino arriva alla sfida contro i friulani con un animo diverso, la vittoria in Coppa Italia, dove ha eliminato il Cittadella imponendosi per 4-0, raggiungendo così gli ottavi. In campionato il Toro è undicesimo con 11 punti.

I precedenti tra Udinese-Torino sono 37: vittorie friulani 16; pareggi 14, vittorie Torino 7.

SERIE A – Dove vedere Udinese-Torino

La sfida tra Udinese-Torino di domenica 23 ottobre 22 ore 12.30 verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento). La partita è disponibile per smart tv, oltre che per le console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In streaming

La partita alla Dacia Arena si potrà seguire anche in streaming su DAZN, attraverso tablet e smartphone con sistema operativo Android o iOS, mentre da browser ci si dovrà collegare al sito ufficiale. Non solo la partita verrà trasmessa anche tramite Sky Go, fruibile da pc, smartphone e tablet. Un’altra opzione è NOW, piattaforma che permette di assistere alla programmazione dell’emittente satellitare dopo l’acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell’offerta.