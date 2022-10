Serie A, probabili formazioni Lecce-Fiorentina: le scelte di Baroni e Italiano

Lunedì 17 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie A tra Lecce-Fiorentina. Le due compagini, guidate da Marco Baroni e Vincenzo Italiano, si sfideranno allo stadio Via del Mare di Lecce.

Serie A, Lecce-Fiorentina: come arrivano le due squadre

Il Lecce si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I pugliesi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Cremonese ed hanno perso in trasferta per 1-2 contro la Roma. La Fiorentina, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I viola, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro l’Atalanta ed hanno perso in casa per 0-4 contro la Lazio.

Probabili formazioni Lecce-Fiorentina

Il 10° turno di Serie A oggi andrà avanti con gli ultimi due match. Alle 20.45 scenderanno in campo Lecce e Fiorentina. Ecco le probabili formazioni e quali saranno le scelte dei due allenatori:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; J. Gonzalez, Blin, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore Baroni

FIORENTINA (4-3-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; N. Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano

Arbitro: Massimi di Termoli