Serie B, dove vedere Bari-Ascoli streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Sabato 15 ottobre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie B tra Bari-Ascoli. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Nicola, il maggiore impianto sportivo della città di Bari, della regione Puglia e del sud Italia. Progettato da Renzo Piano e soprannominato da lui stesso Astronave per via della sua caratteristica conformazione architettonica, è stato realizzato in occasione della 14ª Coppa del Mondo di calcio.

Serie B, Bari-Ascoli: come arrivano le due squadre

Il Bari si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I biancorossi, infatti, hanno vinto per 6-2 in casa contro il Brescia ed hanno vinto anche in trasferta per 1-2 contro il Venezia. L’Ascoli, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Benevento ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Modena.

Bari-Ascoli streaming LIVE e diretta TV

La partita Bari-Ascoli, in programma sabato 15 ottobre alle ore 16:15, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.