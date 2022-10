SERIE B – DOVE VEDERE BENEVENTO-TERNANA –

La nona giornata di Serie B prevede il match Benevento-Ternata, sabato 15 ottobre 2022 alle ore 14. La sfida allo Stadio Vigorito verrà arbitrata da M. Volpi.

Il Benevento ha cambiato allenatore, sulla panchina è arrivato Fabio Cannavaro dove nel match d’esordio la sua squadra ha ottenuto un pareggio (1-1) contro il Sudtirol. I campani arrivano da due pareggi e la situazione in classifica non è delle più felici: 12esimi con 8 punti.

La Ternana è partita alla grande in questo campionato e, dopo 8 gare i Rossoverdi sono al terzo posto in classifica con 14 punti, a soli due punti dalla vetta. Un vero record per gli uomini di Lucarelli che proveranno a contrastare i Sanniti nella nona giornata di campionato.

Precedenti. Sono 11 le gare giocate dalle Fere al “Ciro Vigorito”, il bilancio è negativo per i rossoverdi: sette vittorie delle streghe, due pareggi e due vittorie.

Serie B – Dove vedere Benevento-Ternana

La partita tra Benevento-Ternana di sabato 15 ottobre 2022 ore 14 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Capellini, Leverbe, Pastina; Improta, Acampora, Karic, Letizia; Ciano, Farias; Forte. Allenatore: Fabio Cannavaro. Indisponibili: Kubica, Veseli, Glik, Simy, El Kaouakibi, Viviani

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli. Indisponibili: Favilli, Agazzi, Falletti, Capuano, Diakitè.