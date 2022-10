SERIE B – DOVE VEDERE BRESCIA-CITTADELLA –

L’ottava giornata di Serie B ha in lista la partita tra Brescia-Cittadella. La sfida al Rigamonti di Brescia si giocherà sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14. L’arbitro di gara sarà G. Miele.

Il Brescia arriva dalla terribile sconfitta contro il Bari, dove i pugliesi si sono imposti per 6-2 al Via del Mare. Una sconfitta che dovrà essere cancellata quanto prima per andare avanti e recuperare. Le Rondinelle sono al terzo posto in classifica con 15 punti, ottenuti da 5 vittorie. Tra l’altro, c’è da sottolineare che il Brescia ha gli stessi punti della capolista Reggina e del Bari (secondo posto).

Il Cittadella, così come il Brescia, arriva da un ko: i Granata hanno perso 2-0 in casa contro la Ternana. La formazione di Gorini è al quindicesimo posto in classifica con appena 8 punti. In 7 match disputati hanno ottenuto 2 successi e due pareggi; tre le sconfitte all’attivo. Contro il Brescia non sarà semplice, ma i Granata proveranno a riscattarsi degli ultimi 2 ko.

I precedenti tra Brescia-Cittadella sono 13: 5 vittorie delle Rondinelle, 6 pareggi e 2 vittorie dei Granata.

Serie B, dove vedere Brescia-Cittadella, streaming e diretta Tv

La sfida tra Brescia-Cittadella di sabato 8 ottobre 2022 ore 14 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn (CLICCA QUI PER ABBONARTI) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Huard, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Benali; Moreo, Aye. Allenatore: Pep Clotet

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Visentin, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Tounkara, Asencio. Allenatore: E. Gorini