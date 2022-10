SERIE B – DOVE VEDERE COMO-BENEVENTO –

Per la decima giornata di Serie B andrà in scena Como-Benevento, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14. La sfida allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como verrà arbitrata da D.Ghersini.

Il Como è in una situazione davvero drammatica, 19esimo posto con appena 6 punti in 9 gare disputate. La formazione lombarda dovrà iniziare a cercare un nuovo equilibrio se non ha intenzione di retrocedere a fine stagione. Nell’ultima sfida la formazione di Moreno Longo ha perso 5-1 contro il Modena, una vera e propria disfatta dopo la gioia della prima gara stagionale vinta, quella precedente, contro il Perugia (1-0).

Il Benevento ha puntato su Fabio Cannavaro per ritornare ai livelli alti e recuperare quanto perso nella prima parte del campionato. I Sanniti fanno ancora un po’ fatica, arrivano, infatti, dalla sconfitta subita in casa dalla Ternana (3-2) e da due pareggi (Sudtirol e Ascoli).

I precedenti tra Como-Benevento sono 5: 2 vittorie a testa ed un pareggio.

Serie B – Dove vedere Como-Benevento

La sfida di Serie B tra Como-Benevento di sabato 22 ottobre alle ore 14 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento). Tramite Dazn si potrà seguire la gara sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.