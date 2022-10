SERIE B – DOVE VEDERE FROSINONE-SPAL

Alle 16.15 di sabato 8 ottobre 2022 andrà in scena Frosinone-Spal. La sfida di Serie B al Benito Stirpe di Frosinone verrà arbitrata da G. Camplone.

Il Frosinone è reduce dal ko di Parma (2-1), proverà a riscattarsi contro la SPAL. In classifica i Ciociari sono sesti con 12 punti, ottenuti con 4 vittorie; le altre 3 gare sono tutte sconfitte. Nessun pareggio ottenuto in questa stagione per gli uomini di Fabio Grosso che puntano al ritorno in Serie A.

La SPAL ha subito un amaro 2-0 in casa nell’ultima di campionato, sconfitta inflitta dal Genoa. I Biancazzurri in classifica sono appena 11esimi con 9 punti (2 vittorie e 3 pareggi). La formazione di Roberto Venturato dovrà fare qualcosa in più se a fine stagione vorrà realizzare il sogno di tornare nella massima serie. La competizione è tanta ed è dura.

I precedenti tra Frosinone-SPAL sono 8: 4 vittorie dei Canarini; 2 pareggi; 2 vittorie per i Biancazzurri.

La partita di sabato 8 ottobre 2022 ore 16.15 tra Frosinone-Spal verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti) Sarà possibile seguire la gara scaricando la relativa app su smart tv di ultima generazione oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Timvision Box e decoder Sky Q.

Inoltre verrà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre).