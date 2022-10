Serie B, dove vedere Genoa-Cagliari streaming live e diretta TV: DAZN O Sky?

Venerdì 7 ottobre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B tra Genoa-Cagliari. Le due compagini, guidate da Alexander Blessin e Fabio Liverani, si sfideranno allo stadio Marassi di Genova. Colloquialmente noto anche come stadio di Marassi o semplicemente Marassi, dal nome del quartiere genovese in cui si trova ubicato, risulta essere il più antico stadio d’Italia tra quelli tuttora in uso, essendo stato inaugurato nel 1911.

Serie B, Genoa-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Genoa si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. Il grifone, infatti, ha vinto 1-0 in casa contro il Modena ed ha vinto per 0-2 in trasferta contro la Spal. Il Cagliari, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù hanno perso in casa per 0-1 contro il Bari ed hanno perso per 1-4 sempre in casa contro il Venezia.

Genoa-Cagliari streaming LIVE ed diretta TV

La partita Genoa-Cagliari, in programma venerdì 7 ottobre alle ore 20:30, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, ONEFOOTBALL e HELBIZ. In particolare, I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.