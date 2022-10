SERIE B – DOVE VEDERE PERUGIA-SUDTIROL –

L’ultima gara della nona giornata di Serie B è Perugia-Sudtirol. La sfida al Renato Curi di Perugia domenica 16 ottobre 2022 ore 16.15 verrà arbitrata da L.Maggioni.

Il Perugia è ultimo in classifica, soltanto 4 punti totalizzati in 8 gare. Un andamento tremendo per la formazione dei Grifoni. Da inizio campionato soltanto una vittoria ed un pareggio, il resto, ben 6 gare, tutte sconfitte. Silvio Baldini proverà a spingere i suoi uomini alla vittoria nella sfida di domenica dove si attendono i biancorossi.

Il Sudtirol arriva da un importante pareggio, quello ottenuto contro il Benevento (1-1) sul proprio campo. La classifica della squadra di Bolzano non è male, attualmente in decima posizione con 11 punti. La formazione di Bisoli proverà ad approfittare del momento difficile del Perugia per fare punti e avanzare in classifica.

Serie B – Dove vedere Perugia-Sudtirol

La gara tra Perugia-Sudtirol verrà trasmessa da Dazn (Clicca qui per abbonarti) sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Perugia (4-2-3-1): Gori; Paz, Curado, Dell’Orco, Beghetto; Bartolomei, Santoro; Kouan, Strizzolo, Lisi; Di Carmine. Allenatore: Silvio Baldini. Indisponibili: Rosi, Matos.

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Tait, Nicolussi, Caviglia; Carretta, Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Bisoli. Indisponibili: Siega, Marconi, Voltan, Sprocati.