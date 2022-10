Serie B, probabili formazioni Ternana-Genoa: le scelte di Lucarelli e Blessin

Sabato 22 ottobre, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie B tra Ternana-Genoa. Le due compagini si sfideranno allo stadio Libero Liberati di Terni. Costruito nel 1969 dando seguito a un’idea risalente agli anni trenta, è intitolato al motociclista Libero Liberati. Ospita le gare interne del maggior club cittadino, la Ternana.

Serie B, Ternana-Genoa: come arrivano le due squadre

La Ternana si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I rossoverdi, infatti, hanno vinto in casa per 3-0 contro il Palermo ed hanno vinto anche in trasferta per 2-3 contro il Benevento. Il Genoa, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Il grifone, infatti, ha vinto per 1-2 in trasferta contro il Cosenza ed ha vinto in casa per 1-0 contro la Spal.

Probabili formazioni Ternana-Genoa

Il Genoa, secondo in classifica con 18 punti insieme a Reggina, Frosinone e Bari, cercherà di scavalcare la capolista Ternana a quota 19. Ecco le possibili scelte di Lucarelli e Blessin.

Ternana (4-3-2-1) – Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado; Paghera, Di Tacchio, Cassata; Palumbo, Partipilo; Donnarumma.

Genoa (4-2-3-1) – Martinez, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda.