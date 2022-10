SERIE C – DOVE VEDERE CESENA-FIORENZUOLA

Per la Serie C – Girone B si giocherà Cesena-Fiorenzuola, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17.30. Il match al Dino Manuzzi di Cesana sarà valido per la decima giornata di campionato.

Il Cesena nell’ultima sfida di campionato ha collezionato un’altra vittoria e tre punti importanti. La vittoria ottenuta su misura contro la Reggiana ha spinto gli emiliani al nono posto in classifica con 15 punti. La squadra di Domenico Toscano ha ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi da inizio campionato.

Il Fiorenzuola è primo in classifica con 18 punti ottenuti con 6 vittorie. L’unica nota negativa della formazione di Luca Tabbiani sono le tre sconfitte su 9 gare disputate. Nell’ultima di campionato i rossoneri hanno perso contro il Gubbio (1-0).

SERIE C – Dove vedere Cesena-Fiorenzuola

La sfida tra Cesena-Fiorenzuola di domenica 23 ottobre 2022 ore 17.30 verrà trasmessa su ElevenSport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili.

Un’altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Prestia, Coccolo, Adamo, Bianchi, De Rose, Calderoni, Chiarello, Corazza, Udoh; Allenatore: Toscano

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola, Danovaro, Frison, Quaini, Oddi,Currarino, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Mamona; Allenatore: Tabbiani