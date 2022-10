SERIE C – DOVE VEDERE MANTOVA-PORDENONE –

Il 17 ottobre 2022 ore 20.30 allo Stadio Danilo Martelli andrà in scena Mantova-Pordenone. La sfida è valida per l’ottava giornata di Serie C – Girone A.

Il Mantova arriva da tre risultati positivi: due pareggi in campionato, contro Virtus Verona e Pro Sesto, e da un successo in Coppa Italia, 1-0 contro il Trento. I Virgiliani in campionato sono in piena zona retrocessione, 17esimi con 5 punti ottenuti in 7 gare. La formazione di Nicola Corrent proverà a contrastare un buon Pordenone per continuare la striscia positiva.

Il Pordenone è reduce della vittoria contro l’Arzignano in campionato, dove i Neroverdi si sono imposti per 2-0. La formazione di Domenico Di Carlo in classifica è posizionata in seconda posizione con 14 punti ottenuti in 7 match. Tra l’altro i Pienne hanno gli stessi punti della capolista, il Novara, tra le due formazioni c’è solo una sostanziale differenza reti.

Serie C – Dove vedere Mantova-Pordenone

La sfida di Serie C – Girone A – tra Mantova-Pordenone di lunedì 17 ottobre 2022 ore 20.30 valida per l’ottava giornata di campionato verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Rai Sport Più HD a partire dalle ore 20.10. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.