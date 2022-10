Serie C, le probabili formazioni di Piacenza-Padova

Stasera alle ore 20:30 il Piacenza sarà impegnato in casa con il Padova nel posticipo del girone A di Serie C: la sfida del “Leonardo Garilli” verrà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano.

La situazione del Piacenza



Gli emiliani provengono dal pareggio esterno (2-2) con il Trento, consistente nel loro primo risultato utile esterno in questo campionato dopo quattro sconfitte in altrettante precedenti uscite. Ancora a secco di successi in questa Serie C (l’unica vittoria è il 2-0 interno rifilato lo scorso 5 ottobre alla Pro Vercelli nel confronto del primo turno di Coppa Italia di categoria), gli emiliani occupano solitari l’ultima posizione in classifica, con appena quattro punti frutto di quattro pareggi e sei sconfitte, con dodici reti realizzate a fronte delle ventitré incassate (che fanno della retroguardia biancorossa la peggiore di tutta la terza divisione).

La situazione del Padova



Nettamente migliore la situazione del Padova (comunque reduce dal K.O. interno con il Novara), attualmente sesto in graduatoria a quota 17, in compagnia di Pro Vercelli, L.R. Vicenza, Arzignano Valchiampo e Pro Sesto: un successo consentirebbe ai biancoscudati di portarsi in seconda posizione (seppur in coabitazione con Lecco, Pordenone e Novara), a due sole lunghezze dalla capolista Renate.

L’ultimo confronto in Emilia



Affermazione ospite nell’ultimo confronto giocatosi alla Galleana: 3-1 il 21 novembre 2021, alla quindicesima giornata della scorsa stagione di Serie C (girone A), con reti venete firmate da Cosimo Chiricò all’8’, Fabio Ceravolo al 37’ ed Enej Jelenic al 73’, a render vana al successiva realizzazione dei padroni di casa, siglata all’84’ da Filip Raicevic.

Le probabili formazioni di Piacenza-Padova



PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Masetti, Cosenza, Nava; Munari, Palazzolo, Nelli, Persia, Gonzi; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.

PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Belli, Gasbarro, Ilie; Vasic, Franchini, Cretella, Jelenic; Liguori, Russini; De Marchi. Allenatore: Bruno Caneo.