Serie C, le probabili formazioni di Trento-Piacenza

La decima giornata del girone A di Serie C vedrà il Trento ospitare il “fanalino di coda” Piacenza, in un delicato scontro diretto in ottica salvezza che può consistere in un autentico crocevia della stagione degli emiliani: la gara dello stadio “Briamasco” (in programma domenica 23 ottobre, con inizio alle ore 14:30) verrà diretta da Gioele Iacobellis di Pisa, coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e da Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con Maicol Guidotto di Schio (Vicenza) quale quarto ufficiale.

La situazione del Trento



I trentini, provenienti dalla sconfitta esterna per 0-2 con il Pordenone, sono attualmente in sedicesima posizione in compagnia del Mantova, a quota 8 punti, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e cinque insuccessi (con 11 goal segnati, a fronte dei 15 subiti). L’ultima vittoria è recentissima, in quanto risalente all’ottavo turno (16 ottobre 2022), quando i gialloblù si imposero per 2-1 a Busto Arsizio sull’Aurora Pro Patria.

La situazione del Piacenza

I biancorossi occupano l’ultimo posto in classifica, con tre soli punti all’attivo, frutto di altrettanti pareggi. Gli uomini di Cristiano Scazzola (subentrato a Manuel Scalise successivamente al K.O. esterno della sesta giornata con il Sangiuliano City) sono reduci dalla sconfitta (2-3) casalinga infrasettimanale al cospetto della capolista Renate: nonostante una buona prova, gli emiliani hanno pagato a caro prezzo le solite amnesie difensive, problema che si trascina fin da inizio stagione, come dimostra il fatto che la difesa biancorossa è la peggiore di tutta la Serie C, con ben 21 reti incassate (10, invece, quelle realizzate). L’unica affermazione stagionale del sodalizio emiliano è il 2-0 casalingo inflitto alla Pro Vercelli lo scorso 5 ottobre nel primo turno di Coppa Italia di Serie C: l’ultimo successo in campionato è, invece, datato 10 aprile 2022, quando alla trentaseiesima giornata della scorsa Serie C venne piegato per 2-1 a domicilio il Lecco.

L’ultimo confronto in Trentino



L’ultima sfida in Trentino tra le due squadre, risalente al 21 dicembre 2021, vide il Trento imporsi per 1-0 alla ventesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 grazie a una rete di Luca Belcastro su calcio di rigore al 37’.

Le probabili formazioni di Trento-Piacenza

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Fabbri, Ferri, Trainotti, Garcia; Galazzini, Cittadino, Damian; Belcastro; Bocalon, Brighenti. Allenatore: Bruno Tedino.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Nelli, Frosinini, Suljic; Cesarini, Rossetti. Allenatore: Cristiano Scazzola.