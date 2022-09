Domenica 2 ottobre, alle ore 15, allo stadio “Dino Liotta” di Licata, si disputerà il match Licata-Catania, valido per la 3.a giornata del girone I di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Licata-Catania in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Licata dopo due turni di campionato è fermo a 0 punti e nell’ultimo turno ha perso 2-1 in trasferta contro la Vibonese. Il Catania, invece, è a punteggio pieno con 6 punti dopo le vittorie contro Ragusa 0-2 e San Luca 2-1.

Licata-Catania sarà arbitrata dal signor Alberto Poli di Verona, coaudiuvato da Salvatore Damiano e Paolo Vitaggio, entrambi di Trapani.

Dove vedere Licata-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Licata-Catania, valido per la 3.a giornata del girone I del campionato di Serie D, sarà trasmesso gratuitamente su Telecolor, emittente televisiva visibile in Sicilia sul digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito “LaSiciliaWeb”, sito che dedica uno spazio allo streaming del canale Telecolor.