Giovedì 17 novembre, alle ore 19.45, allo stadio “Josè Alvalade” di Lisbona, si disputerà il match Portogallo-Nigeria, valido come gara amichevole di preparazione a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Portogallo-Nigeria in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

Il Portogallo si prepara in vista del Mondiale in Qatar affrontando la nazionale nigeriana in amichevole. La nazionale lusitana è inserita nel Gruppo H con Uruguay, Ghana e Corea del Sud. Ronaldo e compagni esordiranno al prossimo Mondiale giovedì 24 novembre contro il Ghana alle ore 17.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-NIGERIA

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Joao Felix, C. Ronaldo, Leao. C.T: Santos.

NIGERIA (4-4-2): Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Etebo, Bassey; Chukwueze, Aribo, Simon, Iwobi; Lookman, Iheanacho. C.T: Peseiro.

Dove vedere Portogallo-Nigeria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Portogallo-Nigeria, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.