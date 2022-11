Amichevole, probabili formazioni Portogallo-Nigeria: le scelte di Santos e Rohr

Giovedì 17 novembre, alle ore 19:45, andrà di scena il match amichevole, che precede l’inizio dei Mondiali, tra Portogallo-Nigeria. Le due compagini si sfideranno allo stadio José Alvalade di Lisbona che può contenere 50.095 spettatori. Dalla sua inaugurazione, avvenuta il 6 agosto 2003, ospita le partite casalinghe dello Sporting Lisbona, che prima giocava in un impianto omonimo.

Amichevole, Portogallo-Nigeria: come arrivano le due squadre

Il Portogallo si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoverdi, infatti, hanno perso in Nations League per 0-1 in casa contro la Spagna ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 0-4 contro la Repubblica Ceca. La Nigeria, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte nelle ultime due amichevoli disputate contro Algeria, per 2-1, e Costa Rica per 2-0.

Probabili formazioni Portogallo-Nigeria

Si preparano le amichevoli in vista dei mondiali in Qatar, con data 20 Novembre fissata su tutti i calendari dei tifosi di calcio e di tutte le Nazionali che parteciperanno alla spedizione. Le scelte di Santos e Rohr per Portogallo-Nigeria.

Probabile formazione Portogallo (4-2-3-1): Costa, Cancelo, Dias, Pereira, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Fernandes, Leao, Ronaldo.

Allenatore: Santos. Indisponibili:

Probabile formazione Nigeria (4-4-2): Uzoho, Aina, Onyeka, Sanusi, Simon, Bassey, Iheanacho, Akpoguma, Iwobi, Lookman, Osimhen.

Allenatore: Rohr. Indisponibili: Amoo, Aina, Sadiq, Ajayi, Sanusi