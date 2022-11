Cagliari, altri guai: tre defezioni per la prossima gara, anche se c’è un rientro

Cagliari-Pisa in arrivo e di certo non sarà una partita facile da affrontare, nella testa in primis e nelle gambe poi per gli uomini di Liverani. Squadra sarda che arriva da un rocambolesco 2-2 subito in rimonta al minuto 95 contro il Sudtirol e si trova a quota 16 punti in classifica, notevolmente attardato dalle prime posizioni. Quella contro il Pisa sarà l’ennesima partita da vincere per svoltare, ma si dovrà assolutamente vincere.

I problemi di formazione del Cagliari

Nel Cagliari c’è un riento importante in squadra, ha lavorato regolarmente con il gruppo Makoumbou, out a Bolzano per problemi intestinali. Proseguono invece con il lavoro personalizzato Mancosu e Pavoletti, mentre Falco è rimasto a riposto per una lesione ai flessori della coscia destra: infortunio da valutare. Probabili forfait per questi tre giocatori e non sono defezioni da poco in una partita già calda e impegnativa di suo. Cagliari-Pisa caldissimo in arrivo, anche Liverani a rischio.