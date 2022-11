Cagliari, le parole del bomber: “Siamo pronti per il Pisa, sto benissimo”

Il Cagliari nell’immediato prossimo turno di campionato di Serie B se la vedrà contro il Pisa in una partita che deve assolutamente vincere. Non fare risultato positivo farebbe ripiombare la squadra di Liverani e lo stesso allenatore in una crisi sia di risultati che di testa. I sardi devono per forza di cose dare una svolta a questa stagione fatta di troppi alti e bassi, manca la continuità giusta e necessaria. Ancora qualche dubbio di formazione per Liverani che scioglierà solo all’ultimo.

Le parole del bomber verso Cagliari-Pisa

Lapadula è il bomber principe del Cagliari che nella gara contro il Pisa vuole essere protagonista. Ecco le parole di Lapadula: “Sto benissimo. Noi siamo carichi per la partita di sabato. Il Pisa è una bella squadra, ben collaudata ma stiamo lavorando bene e la stiamo preparando al meglio. Le critiche vanno prese in modo costruttivo perché aiutano a lavorare su te stesso”.