Calciomercato Atalanta: due cessioni rumorose a gennaio

L’Atalanta di Gasperini è pronta a cedere due giocatori nel calciomercato di gennaio. Entrambi sembrano non essere più congeniali al progetto nerazzurro. Stiamo parlando di Ruslan Malinovsky e Jeremie Boga. Il primo sembrava già essere un ex giocatore atalantino nel calciomercato estivo, poi a sorpresa è rimasto ma non è mai riuscito a fare la differenza. Il secondo invece doveva essere un valore aggiunto ma tra infortuni e discontinuità non è stato così.

I due giocatori in uscita dell’Atalanta

Malinovsky e Boga sono i due giocatori in uscita nel calciomercato di gennaio. Squadre della Premier League sono interessate a entrambi i profili che non rientrano più nei dettami tecnici di Gasperini. Atalanta che sta trovando nuove soluzioni con giovani giocatori lanciati dal mister. Malinovsky e Boga a questo punto sono finiti ai margini e la loro cessione era l’unica cosa positiva per tutti.