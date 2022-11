Calciomercato Inter: rinnovo a sorpresa in arrivo per un centravanti

L’Inter in vista del prossimo calciomercato di gennaio in arrivo, prima di pensare ai nuovi acquisti vuole rinnovare con un suo centravanti. Dopo l’infortunio di Lukaku il suo rinnovo sta diventando una priorità, visto il peso specifico immenso che ancora apporta alla causa nerazzurra. Il giocatore di cui stiamo parlando si tratta di Edin Dzeko.

Dzeko e Inter, rinnovo di contratto in arrivo

Tra l’Inter e Dzeko sta per arrivare il rinnovo di contratto, uno dei meno attesi in casa nerazzurra, ma diventato necessario e prioritario in questo momento. L’assenza forzata di Lukaku ha dato l’opportunità a Dzeko di ritrovare spazio e mettersi in discussione. L’attaccante bosniaco, come gli è spesso capitato nella sua carriera, ha risposto presente ed è andato oltre le aspettative segnando 6 gol in tutte le competizioni. L’ex centravanti della Roma è giunto al suo ultimo anno di contratto con l’Inter dopo il biennale firmato nell’estate 2021. L’impatto avuto nell’ultimo periodo con la maglia nerazzurra potrebbe però cambiare il suo futuro, come ha detto anche Dzeko recentemente, ecco le sue parole: “Non ci penso proprio al contratto. La stagione è in corso, mi sento bene e voglio giocare ancora a questi livelli. Basta che sto bene fisicamente e continui così. Con la maglia dell’Inter sicuramente, poi vediamo”.