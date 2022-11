Calciomercato Juventus: a gennaio un sicuro partente nel reparto difensivo, ecco di chi si tratta

Nella Juventus che vince ma non convince (l’importante è vincere) o se preferite vince di corto muso, c’è un giocatore che a gennaio sarà un sicuro partente. Si tratta di un difensore che ha trovato poco spazio in questi anni alla Juventus e che preferisce cambiare aria.

La Juventus cede il difensore nel calciomercato di gennaio

Nell’imminente calciomercato di gennaio c’è un giocatore che non farà più parte della rosa della Juventus. Si tratta di Daniele Rugani. Il suo addio del resto non lascia di stucco i tifosi bianconeri che da una parte potevano aspettarselo visto il poco utilizzo del difensore. Rugani nei suoi anni juventini è vero che ha giocato poco ma quando è stato impiegato ha sempre risposto presente in maniera positiva. Ora le strade si separeranno già a gennaio. Al suo posto la Juventus vorrebbe operare sul mercato, ecco perché non ci sono dubbi sulla sua partenza. Prima cedere e poi acquistare. Rugani-Juventus finisce qui.