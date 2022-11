Calciomercato Milan: si punta tutto su un big di centrocampo del Chelsea

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e il Milan non si farà trovare assolutamente impreparato. L’obiettivo principale è un centrocampista, il reparto che al momento sembra più sguarnito, se non altro a livello numerico. Il nome del giocatore del Chelsea in questione è nientemeno quello di Jorginho. Il Milan punta tutto su di lui, difficilmente per il calciomercato di gennaio, presumibilmente in quello estivo.

Il Milan punta forte su Jorginho

Il Milan si vuole regalare un centrocampista di costruzione come Jorginho, anche se non sarà affatto facile arrivare a dama. Ancora una volta tra un centrocampista importante e il Milan c’è il Barcellona. Squadra spagnola che addirittura lo vorrebbe a gennaio. Vedremo se si verrà a creare una sorta di dualismo tra Milan e Barcellona per Jorginho e in quale sessione di calciomercato. Una cosa è certa, Jorginho starebbe molto molto bene nel centrocampo già tecnico e pieno di giovani come quello del Milan.