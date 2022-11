Calciomercato Milan: Giroud-mania! Sorpresa in arrivo?

Al Milan sono tutti pazzi di Olivier Giroud. Il numero 9 rossonero non solo ha spezzato la maledizione della maglia che attanagliava tutti i bomber da Inzaghi in poi, ma è l’uomo dei gol pesanti. Ogni big match o quasi nel tabellino dei marcatori c’è il timbro di Giroud. Con la doppietta nell’ultima gara in Champions League contro il Salisburgo che ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale è arrivata la consacrazione. E’ Giroud-mania a tutti gli effetti. Adesso arriverà il rinnovo, per la gioia di tutti.

Milan e Giroud ancora insieme

Giroud in mezzo al campo è sempre più punto di riferimento per il Milan di Stefano Pioli. Il suo contratto attualmente è in scadenza nel 2023 ma ci sono già tutti i presupposti per prolungare di una ulteriore stagione la sua permanenza in rossonero. La finestra temporale per fare tutto ciò è stata individuata dopo il Mondiale, manifestazione a cui Giroud spera di partecipare. Sia il Milan che Giroud hanno tutta la voglia di proseguire insieme.