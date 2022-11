Calciomercato Milan: il rinnovo tanto atteso del bomber arriverà dopo il Mondiale

Il calciomercato invernale si avvicina a grandi passi e il Milan più che acquistare o cedere vuole rinnovare il contratto di alcuni suoi top player. Uno di questi rinnovi riguarda il protagonista principale delle ultime settimane, il centravanti francese Olivier Giroud. Nonostante i suoi 36 anni, Giroud continua a fare la differenza con prestazioni da leader e gol importantissimi e pesanti.

Ecco quando arriverà il rinnovo di Giroud

Olivier Giroud e il Milan hanno tutta la voglia di continuare insieme e non ci saranno problemi di sorta per il suo rinnovo, anche se tutto slitterà a dopo il Mondiale. L’accordo di massima c’è, Giroud dovrebbe firmare fino al 2024, con ingaggio confermato, circa 3,5 milioni di euro. Tutto però è rimandato a gennaio, dopo il Mondiale che il francese vivrà da protagonista salvo clamorose e impreviste sorprese. Al Milan l’importante è che il centravanti dai gol pesanti continui la sua avventura in maglia rossonera, che sta diventando ogni giorno più bella.