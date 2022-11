Calciomercato Salernitana: riscatto e rinnovo per l’attaccante del momento prima che sia troppo tardi

La Salernitana sta vivendo calcisticamente parlando il miglior momento della stagione. Dopo tante, troppe e volte anche ingiuste critiche ricevute, la squadra e il mister si stanno prendendo la giusta dose di applausi. La vittoria all’Olimpico contro la Lazio è stata la ciliegina sulla torta che ancora era bella grande, grazie alla salvezza da fenomeni raggiunta lo scorso anno da Fazio e compagni. Ma nel calcio come ben si sa, non si può festeggiare tanto e allora la Salernitana guarda già al futuro. Si vuole blindare l’attaccante del momento.

Rinnovo in arrivo per il bomber della Salernitana

L’attaccante del momento e della stagione in generale ha un nome e un cognome: Boulaye Dia. Fin da subito Dia è stato importante e prolifico per i granata e ora è arrivato il momento del rinnovo, prima che sia troppo tardi e altre squadre potrebbero inserirsi per il suo acquisto. Durante la pausa verrà proposto il rinnovo del contratto. La Salernitana vuole anticipare il riscatto dal Villarreal già fissato a 12 milioni di euro. L’obiettivo è uno solo: tenere il giocatore e rinnovarlo prima possibile per non incappare in aste pericolose. Dia e la Salernitana, aria di rinnovo.