Camerun-Serbia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Mondiali 2022

Domani mattina alle ore 11 allo stadio “Al Janoub Stadium” di Al Wakra (Qatar) si disputerà il match Camerun-Serbia valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali, che in classifica vede entrambe con zero punti dopo la sconfitta nel turno inaugurale rispettivamente contro Svizzera (1-0) e Brasile (2-0).

Un solo precedente tra le due Nazionali che risale all’amichevole di Belgrado del 5 giugno 2010 in preparazione dei Mondiali in Sudafrica, con vittoria serba 4-3.

Camerun-Serbia, probabili formazioni

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.

Dove vedere Camerun-Serbia in tv e streaming

L’incontro tra Camerun-Serbia sarà visibile in chiaro su Rai 2 con telecronaca a cura di Dario Di Gennaro e il commento tecnico dell’allenatore Andrea Stramaccioni. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.

Amichevole 5 giugno 2010, Serbia-Camerun 4-3: gli highlights