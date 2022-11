Coppa Italia di Serie C, effettuati i sorteggi dei quarti di finale

Sono stati effettuati in data odierna i sorteggi dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Le sfide, in programma il prossimo 7 dicembre sono: Foggia-Catanzaro, Padova-Juventus Next Gen, Virtus Entella Chiavari-Renate e Viterbese-L.R. Vicenza. I confronti saranno di sola andata: in caso di parità al 90’ si ricorrerà ai tempi supplementari ed eventualmente (qualora persistesse l’equilibrio) ai tiri di rigore.

Il sodalizio detentore del trofeo è il Padova, impostosi nell’edizione 2021-’22 piegando l’Alto Adige nella doppia finale: dopo lo 0-0 dell’andata in casa (9 marzo 2022), i patavini si aggiudicarono per 1-0 il confronto di ritorno in trasferta (6 aprile 2022), grazie a una rete siglata da Enej Jelenic al 64’.

La compagine che ha iscritto più volte ha iscritto il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è, invece, il Monza, con quattro affermazioni datate 1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91).