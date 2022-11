Coppa Italia di Serie C, Virtus Entella qualificata dopo i tiri dal dischetto

Il posticipo Virtus Entella-Lucchese ha completato il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: tale confronto ha fatto registrare l’affermazione dei padroni di casa 5-3 ai tiri di rigore, successivamente all’1-1 dei tempi regolamentari (vantaggio ligure con Meazzi al 26’ e pareggio toscano al 92’ con Romero) rimasto tale al termine dei trenta minuti aggiuntivi.

Le qualificate ai quarti di finale



I “diavoli neri” vanno ad aggiungersi a Juventus Next Gen (1-0 esterno al Sangiuliano City), Renate (“corsaro” per 2-0 ad Alessandria), Padova (1-0 interno al Gubbio), Viterbese (1-0 casalingo al Pontedera), Foggia (2-0 al Crotone fra le mura amiche del “Pino Zaccheria”), Catanzaro (7-5 casalingo all’Avellino ai tiri dal dischetto, dopo l’1-1 del 90’ divenuto 3-3 dopo i tempi supplementari) e L.R. Vicenza (5-3 in Romagna al Rimini dopo i tiri dagli undici metri, successivamente all’1-1 dei novanta minuti regolamentari rimasto tale al 120’). Gli abbinamenti dei quarti di finale verranno sorteggiato venerdì 18 novembre.

Il sodalizio detentore del trofeo



Il sodalizio detentore del trofeo è il Padova, impostosi nell’edizione 2021-’22 piegando l’Alto Adige nella doppia finale: dopo lo 0-0 dell’andata in casa (9 marzo 2022), i patavini si aggiudicarono per 1-0 il confronto di ritorno in trasferta (6 aprile 2022), grazie a una rete siglata da Enej Jelenic al 64’. La compagine che ha iscritto più volte ha iscritto il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è, invece, il Monza, con quattro affermazioni datate 1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91).