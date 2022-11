Coppa Italia Serie D, i risultati dei posticipi

Nella giornata odierna si sono disputati i posticipi dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, che hanno fatto registrare il passaggio del turno di Acireale, Lamezia Terme, Arezzo e Crema.

Acireale, Lamezia Terme e Arezzo si impongono entro il 90’

Gli acesi si sono imposti per 2-0 in casa al cospetto del Paternò (nel derby dell’hinterland catanese) grazie ai centri di Carrozza su calcio di rigore al 26’ e di Coulibaly all’80’, i lametini hanno fatto valere il fattore campo piegando il Cittanova con un eloquente 3-0 (reti di Maimone all’8’, Alma al 53’ e nuovamente Alma al 61’), mentre gli aretini hanno battuto per 2-1 a domicilio la Lupa Frascati grazie ai “guizzi” di Bramante (5’) e di Gaddini (28’), a render vana la seguenete marcatura laziale, opera di Marras all’80’.

Il Crema avanti ai rigori

Più sofferta la qualificazione del Crema, opposto alla Virtus Ciserano Bergamo fra le mura amiche del “Giuseppe Voltini”. Dopo l’1-1 del 90’ (vantaggio bergamasco al 19’ con Pellegrini, pareggio locale al 64’ con Ricozzi), i nerobianchi si sono imposti ai rigori: la parata del portiere cremasco Peschieri sul tentativo di Careccia, mentre i padroni di casa hanno trasformato tutti i loro tiri dagli undici metri.

Il 16 novembre l’ultimo posticipo

L’ultimo posticipo è Casertana-Real Aversa, in programma mercoledì 16 novembre alle ore 20:30.

Il quadro dei sedicesimi di finale

Questo il quadro dei sedicesimi di finale, in calendario il prossimo 7 dicembre: Casertana o Real Aversa-Francavilla in Sinni, Arconatese-Giana Erminio, Arezzo-Orvietana, Bra-Ligorna, Cavese-Altamura, Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra-Tivoli, Derthona-Crema, Montebelluna-Adriese, Pineto-Tolentino, Portici-Lamezia Terme, Seravezza Pozzi-Prato, Sporting Franciacorta-Città di Varese, Trapani-Acireale, Trastevere-Puteolana, Union Clodiense-Dolomiti Bellunesi, United Riccione-Bagnolese.

Il sodalizio detentore del trofeo

Il sodalizio detentore del trofeo è il Follonica Gavorrano, impostosi nell’edizione 2021-’22 piegando per 2-1 la Torres di Sassari nella finale disputatasi lo scorso 1° giugno allo stadio “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma. Nessuna società è finora riuscita a iscrivere più di una volta il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione.