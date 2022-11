DAZN, doppia visione con sconto fino a fine stagione, ecco come fare

Abbonarsi a DAZN Plus ad un prezzo super scontato e conveniente per poter vedere tutta la seconda parte della stagione, si può. Fino al 28 Novembre c’è la possibilità di acquistare le carte prepagate DAZN ad un prezzo scontato. La possibilità è offerta dal Black Friday e va fatta presto se si vuole usufrire dello sconto. Le carte scontate consentono la visione dei contenuti DAZN per tre mesi con abbonamento a DAZN Plus (fino a sei dispositivi registrabili e visione contemporanea su due device anche utilizzando reti differenti) a un prezzo scontato di oltre il 33% rispetto a quello originario. Il costo dell’abbonamento è di 79,99 euro contro i 119,97 della sottoscrizione a prezzo pieno.

DAZN, la visione scontata fino a fine stagione

Per avere DAZN scontato fino a fine stagione basta usufruire delle carte prepagate, che una volta acquistate si possono attivare entro 12 mesi. Insomma, con due prepagate dal costo totale di 159, 80 euro, significa che l’utente pagherà in media poco più di 26 euro al mese per i prossimi sei mesi di visione da gennaio a giugno. Ottima opportunità questa per coloro che vogliono usufruire delle ricariche DAZN.