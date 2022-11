DOVE VEDERE CHELSEA-ARSENAL – PREMIER LEAGUE

La dodicesima giornata di Premier League regala un big match interessante, Chelsea-Arsenal. La sfida in scena allo Stamford Brige di Londra è prevista per le ore 13 di domenica 6 novembre 2022. L’arbitro di gara sarà M.Oliver.

Il Chelsea ha faticato un po’ in queste prime 12 giornate di campionato. I Blues sono reduci dal pesante ko contro il Brighton (4-0) e dalla vittoria, con relativo passaggio ai quarti di Champions League, contro la Dinamo Zagabria (2-1). Al sesto posto in classifica, con 21 punti, la formazione di Potter si ritroverà contro la prima in classifica, l’Arsenal.

L’Arsenal arriva alla sfida contro i Blues al comando della classifica di Premier League un solitaria, 31 punti. In 12 gare di campionato i Gunners hanno ottenuto 10 successi, 1 pareggio ed una sconfitta; un ruolino interessante. La formazione di Arteta spera nella missione impossibile di sbancare anche allo Stamford Bridge e dimostrare a tutti il proprio valore.

Dove vedere Chelsea-Arsenal

Chelsea-Arsenal, di domenica 6 novembre 2022 ore 13, verrà trasmessa in esclusiva da

Sky. Per vederla bisognerà dunque avere un abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio e sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football al numero 203. La piattaforma di Sky offre agli abbonati anche la possibilità di seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, l’app della piattaforma disponibile sia su PC fisso e notebook sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chaloba, Silva, Cucurella; Pulisic, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling; Mount, Ziyech; Havertz. All. Potter

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Martinelli, Odegaard, Saka; Gabriel Jesus. All. Arteta