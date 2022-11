DOVE VEDERE FROSINONE-PERUGIA – SERIE B –

Alle ore 16.15 di sabato 5 novembre 2022 andrà in scena Frosinone-Perugia, gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. La sfida al Benito Stirpe di Frosinone verrà arbitrata da Di Bello.

Il Frosinone è reduce di una importante vittoria in casa del Cosenza (2-1), vittoria che ha permesso ai Ciociari di raggiungere il primo posto in classifica in solitaria; 24 punti, 2 in più rispetto alla seconda in classifica.

Il Perugia arriva dalla sconfitta contro il Cittadella (2-0) nel proprio stadio. Continua ad andare male il campionato dei Grifoni, che da inizio campionato hanno collezionato ben 8 sconfitte. Per la formazione di Fabrizio Castori, ultima in classifica, solo due vittorie ed un pareggio i risultati positivi.

I precedenti dei Ciociari contro i Bianconeri sono 13: 4 successi del Frosinone; 5 pareggi e 4 vittorie del Perugia.

Dove vedere Frosinone-Perugia

La sfida al Benito Stirpe tra Frosinone-Perugia, di sabato 5 novembre 2022 ore 16.15 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Frosinone (4-3-1-2): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Boloca, Mazzitelli, Kone; Garritano; Caso, Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Luperini, Kouan, Paz; Melchiorri, Strizzolo. Allenatore: Fabrizio Castori