Dove vedere Juventus-Inter Primavera, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Questa alle ore 20.30 presso il campo Ale&Ricky di Vinovo (Torino) si disputerà il match Juventus-Inter valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, che vede in classifica i bianconeri di Paolo Montero al secondo posto con 23 punti e a -3 dalla capolista Roma, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu sono terzultimi con 7 punti.

Dal 2016 ad oggi le due squadre si sono affrontate ufficialmente per tredici volte con la squadra milanese avanti per 7-1 e cinque pareggi; l’arbitro della sfida sarà Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Marco Lencioni di Lucca.

Dove vedere Juventus-Inter Primavera in tv e streaming

Il match Juventus-Inter, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 20.30), sarà visibile sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).