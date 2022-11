Dove vedere Liverpool Napoli stasera in Champions League, Sky o DAZN? Prima uno sguardo alla presentazione.

Allo Stadio Anfield, martedì 1 novembre alle ore 21.00 andrà in scena Liverpool Napoli, valida per la sesta giornata di Champions League.

Dopo un fantastico percorso in Europa con cinque vittorie su cinque, gli azzurri con 15 punti hanno potenzialmente tre risultati a disposizione per chiudere davanti al Liverpool, che insegue a quota 12 punti nel Girone A. Quindi la posta in gioco è il primo posto, cosa che potrebbe verificarsi sia in caso di vittoria, sia in caso di pareggio. Inoltre, la squadra di Luciano Spalletti ha un enorme vantaggio in termini di differenza reti (+16 a +9) e potrebbe persino concedersi il lusso di perdere con tre gol di scarto.

Le probabili formazioni di Liverpool Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Núñez, Firmino. All.: Jürgen Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Luciano Spalletti.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Tobias Stieler, fischietto tedesco.

Dove vedere Liverpool Napoli stasera in Champions League, Sky o DAZN?

Dove vedere Liverpool Napoli stasera in Champions League, Sky o DAZN? Il match Liverpool Napoli verrà trasmesso in diretta su Sky ai canali Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Previo abbonamento, la gara sarà visibile anche su Infinity+, app scaricabile e accessibile tramite Smart TV compatibile. Inoltre verrà trasmessa in diretta streaming da Sky grazie al servizio Sky GO, sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. In alternativa invece, è possibile acquistare il ticket “Sport” prima ancora di selezionare la diretta dell’incontro per accedere a NOW.

Telecronista e Seconda voce. I telecronisti del match di Anfield non sono stati ancora comunicati da Sky e Infinity+.