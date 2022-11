DOVE VEDERE PALERMO-PARMA – SERIE B –

Alle 16.15 di sabato 5 novembre 2022 andrà in scena Palermo-Parma, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie B. La gara al Renzo Barbera di Palermo verrà gestita dall’arbitro L.Maggioni.

Il Palermo è quattordicesimo in classifica con 12 punti, un ruolino non dei migliori per la formazione siciliana con l’obiettivo iniziale di raggiungere la Serie A. L’ultima sfida dei Rosanero è stata contro il Modena, in trasferta, dove la formazione di Eugenio Corini si è imposta per 2-0.

Il Parma continua a fare bene in questa stagione; nell’ultima giornata gli emiliani si sono imposti 1-0 contro il Como. La vittoria contro i lombardi ha spinto in alto in classifica la formazione di Fabio Pecchia, la quale ha raggiunto il sesto posto, piena zona Play-off, con 19 punti.

I precedenti tra le Aquile e i Ducali sono 44 tra Serie A e B: 18 vittorie dei siciliani, 13 pareggi e 13 vittorie dei Crociati.

Dove vedere Palermo-Parma

La sfida tra Palermo-Parma, di sabato 5 novembre 2022 ore 16.15 verrà trasmessa su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La gara verrà trasmessa da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Floriano. Allenatore: Eugenio Corini.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Bonny; Sohm, Estevez; Hainaut, Vazquez, Tutino; Benedyczak. Allenatore: Fabio Pecchia.