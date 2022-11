DOVE VEDERE PARMA-CITTADELLA – SERIE B –

Sabato 12 novembre 2022 ore 14 andrà in scena Parma-Cittadella. La gara, valida per la 14esima giornata di Serie B si giocherà all’Ennio Tardini di Parma, gestita dall’arbitro M.Volpi.

Il PARMA è reduce della sconfitta contro il Palermo (1-0). I Ducali sono sesti in classifica con 19 punti, ottenuti con 5 vittorie e 4 pareggi. I padroni casa hanno un ruolino interno interessante, su 6 gare hanno ottenuto 4 successi, un pareggio ed una sconfitta.

Il CITTADELLA prova a riprendere punti e nelle ultime tre gare ha ottenuto una vittoria e due pareggi. Nella scorsa giornata di campionato la formazione di Gorini ha ottenuto pareggio contro il Modena (0-0). In classifica i Granata sono dodicesimi con 15 punti.

I precedenti al Tardini, tra Parma-Cittadella sono 6: 3 vittorie dei padroni di casa e tre pareggi.

Dove vedere Parma-Cittadella

La sfida Parma-Cittadella, di sabato 12 novembre 2022 ore 14, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa sul canale 254 (streaming su Sky Go e NOW). E, in live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz LIVE.



Probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estévez, Juric; Sohm, Vazquez, Tutino; Inglese. All. Pecchia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio; Antonucci; Tounkara, Lores Varela. All. Gorini.