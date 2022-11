Latina-Juve Stabia, streaming gratis e diretta TV? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio, 19 Novembre, alle ore 14:30 allo stadio Domenico Francioni di Latina si giocherà il match Latina – Juve Stabia valevole per la 14a giornata di Serie C, girone C. Il Latina arriva da 3 sconfitte e un pareggio, occupando l’ottava posizione del suo girone a 18 punti. La Juve Stabia invece ha un striscia aperta di due vittorie, contro il Giugliano e la Virtus Francavilla, posizionandosi in quinta posizione a 20 punti.

Probabili formazioni Latina-Juve Stabia

Latina (3-5-2): Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Cortinovis, Amadio, Riccardi, Barberini, Esposito, Carletti, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Peluso, Cinaglia, Caldore, Mignanelli, Carbone, Scaccabarozzi, Berardocco, Pandolfi, Santos, D’Agostino. Allenatore: Leonardo Colucci.

Dove vedere Latina-Juve Stabia

Il match Latina-Juve Stabia sarà visibile su Eleven Sports. Per poter seguire la partita bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedervi con le proprie credenziali. A questo punto avrete la possibilità di acquistare la singola partita o sottoscrivere uno dei pacchetti disponibili: l’abbonamento mensile a 9,99 euro o quello annuale a 89,99 euro. Il match si potrà vedere anche su Sky Sport 251, assieme ad altre 4 partite del girone C in contemporanea, sul programma ‘Diretta Gol‘ di Sky, canale Sky Sport 251 del digitale terrestre. Si potrà naturalmente seguire anche sulla piattaforma streaming NOW, collegandosi appunto sul canale Sky Sport 251. La telecronaca è a cura di Manuel Poggi.