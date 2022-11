Siena-Alessandria, streaming gratis e diretta TV? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio, 19 Novembre, alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria si giocherà il match Alessandria – Siena valevole per la 14a giornata di Serie C, Girone B. L’Alessandria arriva a questa partita reduce da una vittoria in casa della Lucchese e un tiepido 0-0 con la Fermana, navigando così in 16esima posizione (piena zona play-out) con 12 punti. Per quanto riguarda la compagine toscana invece, una vittoria in casa della Vis Pesaro e una sconfitta nel derby contro la Lucchese nelle sue ultime 2 partite, occupando la sesta posizione a 22 punti (-3 dal Cesena capolista).

Probabili formazioni Alessandria – Siena

Alessandria (4-4-2): Marietta; Nichetti; Checchi; Rizzo; Lombardi; Martignano; Nunzella; Sini; Speranza; Baldi; Nepi ALLENATORE: Fabio Rebuffi.

Siena (4-3-1-2): Lanni; Riccardi; Silvestri; Crescenzi; Raimo; Collodel; Leone; Meli; Buglio; Disanto; Paloschi ALLENATORE: Guido Pagliuca.

Dove vedere Alessandria – Siena

Il match Alessandria-Siena sarà visibile su Eleven Sports. Per poter seguire la partita bisognerà collegarsi al sito www.elevensport.com, registrarsi ed accedervi con le proprie credenziali. A questo punto avrete la possibilità di acquistare la singola partita o sottoscrivere uno dei pacchetti disponibili: l’abbonamento mensile a 9,99 euro o quello annuale a 89,99 euro. Non è prevista la diretta in chiaro sulle reti Rai, nè tantomeno è presente nel palinsesto della Serie C trasmessa sui canali Sky.